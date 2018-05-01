Жинола: «Нельзя ставить Кейна на один уровень с Месси и Роналду»

«Главная проблема Харри в том, что если он не на острие атаки, он не влияет на игру так, как раньше. Если не забивает, не оказывает должного влияния на команду.

Вы не можете ставить Кейна на один уровень с Месси или Роналду, это невозможно. Забивать голы — это одно, а влиять на игру команды не забивая, совершенно другое.

Если посмотреть на Марадону или Роналдиньо, они были самыми искусными игроками. Они творили то, о чем другие только мечтали. Кейн не способен на это», — цитирует Жинола Goal.