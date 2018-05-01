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Жинола: «Нельзя ставить Кейна на один уровень с Месси и Роналду»
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Жинола: «Нельзя ставить Кейна на один уровень с Месси и Роналду» 

SPORT24.ru 51 минуту назад
Бывший игрок «Тоттенхэма» Давид Жинола поделился мнением о том, находится ли нападающий Харри Кейн на одном уровне с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Жинола играл за «шпор» с 1997 по 2000 год.
«Главная проблема Харри в том, что если он не на острие атаки, он не влияет на игру так, как раньше. Если не забивает, не оказывает должного влияния на команду.
Вы не можете ставить Кейна на один уровень с Месси или Роналду, это невозможно. Забивать голы — это одно, а влиять на игру команды не забивая, совершенно другое.
Если посмотреть на Марадону или Роналдиньо, они были самыми искусными игроками. Они творили то, о чем другие только мечтали. Кейн не способен на это», — цитирует Жинола Goal.
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