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Российский борец Оздоев считает серебро ЧЕ не самым плохим результатом после травмы
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Российский борец Оздоев считает серебро ЧЕ не самым плохим результатом после травмы 

ТАСС 1 час назад
КАСПИЙСК, 1 мая. /ТАСС/. Российский борец греко— римского стиля Бекхан Оздоев считает серебряную медаль чемпионата Европы в Дагестане не самым плохим результатом после вынужденного перерыва из-за травмы. Об этом спортсмен рассказал журналистам.
Оздоев уступил в финале в весовой категории до 87 кг грузину Роберти Коблиашвили.
"У меня был долгий перерыв в стартах из-за травмы, так что серебро — это не такой уж и плохой результат, — рассказал Оздоев. — Я все равно расстроился, что проиграл, но соперник у меня был серьезный".
Чемпионат Европы в Каспийске завершится 6 мая.
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