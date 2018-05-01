Российский борец Оздоев считает серебро ЧЕ не самым плохим результатом после травмы

КАСПИЙСК, 1 мая. / ТАСС /. Российский борец греко— римского стиля Бекхан Оздоев считает серебряную медаль чемпионата Европы в Дагестане не самым плохим результатом после вынужденного перерыва из-за травмы. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Оздоев уступил в финале в весовой категории до 87 кг грузину Роберти Коблиашвили.

"У меня был долгий перерыв в стартах из-за травмы, так что серебро — это не такой уж и плохой результат, — рассказал Оздоев. — Я все равно расстроился, что проиграл, но соперник у меня был серьезный".

Чемпионат Европы в Каспийске завершится 6 мая.