Ещё
Плееры трансляции первого дня чемпионата Европы в Каспийске собрали свыше 4 млн просмотров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Плееры трансляции первого дня чемпионата Европы в Каспийске собрали свыше 4 млн просмотров 

Mirmol.ru 59 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Плееры трансляции первого дня чемпионата Европы в Каспийске собрали свыше 4 млн просмотровПлееры трансляции первого дня чемпионата Европы в Каспийске, размещенные на ресурсах Telesport-Media и Федерации спортивной борьбы России в социальных сетях, собрали свыше 4 млн просмотров.
Если брать в сравнении чемпионский матч популярного футбольного клуба «Барселоны» против «Депортиво», то у трансляции игры было — 1,1 млн просмотров.
Столько же просмотров у недавней игры чемпионата Испании «Реал» — «Атлетико».
Mirmol.ru: последние новости
Первыми на ковры чемпионата Европы вышли бороться классики из более 30 стран За ходом ЧЕ по спортивной борьбе можно будет следить в режиме онлайн Александр Карелин и Александр Медведь приехали в Дагестан
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы ополчились на Кафельникова7
Болельщики подрались в очереди за билетами на ЧМ-201825
Боярский высказался об испорченном граффити1
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит18
Родченков наносит ответный удар135
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение