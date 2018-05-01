Плееры трансляции первого дня чемпионата Европы в Каспийске собрали свыше 4 млн просмотров

Плееры трансляции первого дня чемпионата Европы в Каспийске собрали свыше 4 млн просмотровПлееры трансляции первого дня чемпионата Европы в Каспийске, размещенные на ресурсах Telesport-Media и Федерации спортивной борьбы России в социальных сетях, собрали свыше 4 млн просмотров.

Если брать в сравнении чемпионский матч популярного футбольного клуба «Барселоны» против «Депортиво», то у трансляции игры было — 1,1 млн просмотров.