Роналдо: «Чемпионский коридор для „Барселоны“? Это вовсе не проблема»

Обладатель «Золотого мяча» 1997-го и 2002-го годов Роналдо прокомментировал ситуацию с чемпионским коридором для каталонской «Барселоны».

"Чемпионский коридор для «Барсы»? Необходимо следовать правилам. Если нет необходимости делать этого, то это не проблема. Но в футболе пытаются создать проблему между игроками. Однако это не влияет на них, это вопрос больше политического характера, полемика создается искусственно. Я был бы не прочь сделать коридор, но я тоже много раз его не делал, так что это не проблема. Он не несет большого значения, так как признание команда получает своей победой в чемпионате. Есть коридор или нет — я думаю, что это не проблема", — цитирует бывшего футболиста AS.