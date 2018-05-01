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Роналдо: «Чемпионский коридор для „Барселоны“? Это вовсе не проблема»
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Роналдо: «Чемпионский коридор для „Барселоны“? Это вовсе не проблема» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Обладатель «Золотого мяча» 1997-го и 2002-го годов Роналдо прокомментировал ситуацию с чемпионским коридором для каталонской «Барселоны».
"Чемпионский коридор для «Барсы»? Необходимо следовать правилам. Если нет необходимости делать этого, то это не проблема. Но в футболе пытаются создать проблему между игроками. Однако это не влияет на них, это вопрос больше политического характера, полемика создается искусственно. Я был бы не прочь сделать коридор, но я тоже много раз его не делал, так что это не проблема. Он не несет большого значения, так как признание команда получает своей победой в чемпионате. Есть коридор или нет — я думаю, что это не проблема", — цитирует бывшего футболиста AS.
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