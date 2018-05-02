Ещё
Полиция охраняет дом арбитра Орсато, работавшего на футбольном матче «Интер» — «Ювентус»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция охраняет дом арбитра Орсато, работавшего на футбольном матче «Интер» — «Ювентус» 

RT на русском 48 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Итальянская полиция охраняет дом арбитра Даниэле Орсато, который работал на матче 35-го тура Серии А между миланским «Интером» и туринским «Ювентусом».
Как сообщает Football Italia, арбитр подвергся критике и угрозам со стороны болельщиков, которые остались недовольны его работой. Орсато обратился за помощью в правоохранительные органы. По словам его жены, публичная критика судьи перешла все границы, и теперь семья переживает за свою безопасность.
По ходу встречи Орсато дважды воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) и удалил с поля полузащитника «Интера» Матиаса Весино на 18-й минуте.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» вырвал победу над «Интером» в матче Серии А, забив два мяча на 87-й и 89-й минутах.
RT на русском: последние новости
RT возглавил рейтинг топ-СМИ в Mediametrics за апрель Чемпионы веселятся: Жерар Пике "одолжил" камеру у журналиста Ruptly Букмекеры ответили Уткину на подозрения в договорных матчах
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вандалы изуродовали лицо Боярского
Жуков принял важное решение12
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Мальчик в девочке3
«Вы прекрасно знаете, что „Бавария“ заслужила победу»
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение