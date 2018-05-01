Раджа Наингголан: Будем надеяться, открою завтра свой голевой счет в этой Лиге чемпионов

— Безусловно, я из тех игроков, кто не выходит на поле с мыслью только бы забить. Мне, конечно, нравится забивать, но итоговый счет намного важнее. В этом сезоне я отдал больше результативных передач. Будем надеяться, открою завтра свой голевой счет в этой Лиге чемпионов.

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Не знаю, я не могу прочесть мысли всех игроков, но, думаю, что по окончании первого матча все знали, в чем они ошиблись, в том числе и при «стандартах». Мы во многом должны прибавить и постараться сыграть лучше, — цитирует Наингголана официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча пройдет 2 мая в Риме и начнется в 21:45 по московскому времени. В первой встрече победу одержал английский клуб со счетом 5:2.