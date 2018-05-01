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«Интер» готов заплатить за Рафинью вдвое меньшую сумму, нежели требует «Барселона»
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«Интер» готов заплатить за Рафинью вдвое меньшую сумму, нежели требует «Барселона» 

Soccer News 48 минут назад
Фото: Soccer News
Миланский «Интер» готов заплатить за своего полузащитника Рафинью Алькантару, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне», вдвое меньшую сумму, нежели требуют «сине-гранатовые».
Так, по сведениям испанской прессы, «нерадзурри» оценили 25-летнего хавбека в 20 миллионов евро, тогда как новоиспеченный победитель Ла Лиги хочет получить за своего игрока 40 миллионов евро. В стане итальянского гранда рассчитывают, что «Барса» все-таки пойдет на уступки ввиду своих огромных трат в прошлые трансферные окна.
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