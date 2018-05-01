Червиченко: даже если «Спартак» возьмёт титул, чемпионство будет курьёзным 

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение, что шансы красно-белых стать чемпионами России в нынешнем сезоне малы.
«Спартак» вряд ли станет чемпионом в этом году. В прошлом году команда действительно смотрелась чемпионом, на неё было интересно смотреть. Даже фарт, который в том сезоне сопутствовал, — это награда за ту игру, которую футболисты показывали. Сейчас этого нет. Даже если чемпионство произойдёт, оно будет курьёзным», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.