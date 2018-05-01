Роналду вышел на второе место по числу матчей в ЛЧ

Для нападающего "Реала" Криштиану Роналду ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» стал 152-м в этом турнире. Об этом сообщает «Советский спорт».

Таким образом, португалец обошел бывшего полузащитника «Барселоны» Хави (151) и вышел на второе место по числу игр в главном еврокубке.

До сих пор первое место по этому показателю удерживает бывший вратарь и капитан «Реала» Икер Касильяс (167).

Первая игра между «Реалом» и «Баварией», которая состоялась в Мюнхене 25 апреля, завершилась победой мадридцев со счетом 2:1.