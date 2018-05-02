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Ги Буше сохранит должность тренера «Оттавы»
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Ги Буше сохранит должность тренера «Оттавы» 

LiveSport.Ru 28 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Ги Буше останется тренером «Оттавы» в следующем сезоне, сообщил генеральный менеджер «Сенаторз» Пьер Дорион.
Не будет изменений и в тренерском штабе.
Следующий сезон станет последним по действующему контракту 46-летнего Буше, который он подписал 8 мая 2016 года.
«Оттава» завершила регулярный чемпионат на 30-м месте, набрав 67 очков: 28 побед, 43 поражения в основное время и 11 в дополнительное или по буллитам. Напомним, что в прошлом году «Сенаторз» не только попали в розыгрыш Кубка Стэнли, но и дошли до финала Восточной конференции, в котором уступили «Питтсбургу» во втором овертайме матча №7.
«Тренерский штаб представил план, и мы очень довольны тем, в каком направлении они хотят двигаться», — сказал Дорион.
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