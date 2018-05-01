Главный тренер «Оттавы» Буше продолжит возглавлять клуб 

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Гай Буше продолжит занимать свой пост и в следующем сезоне. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Пьер Дорион. Продолжат работать в клубе и помощники Буше.
«У нас произошел продуктивный и позитивный разговор. Мы действительно рады тому, в каком направлении движемся.
Мы в предвкушении, что в следующем году станем намного более сильной командой. Мы сильно прибавим по сравнению с завершившимся сезоном», — цитирует Дориона пресс-служба НХЛ.
Предстоящий сезон станет для Буше третьим на посту главного тренера «Оттавы». В двух первых своих сезонах в клубе он добился показателей 72-71-21.