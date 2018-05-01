Очевидцы сняли спасательную операцию по ликвидации найденной мины в Подмосковье 

Спасатели забрали найденную в Истринском районе противотанковую мину. Весь процесс попал в камеру очевидцев. Ролик опубликовал Telegram-канал Hue.
На кадрах видно, что спасатель несет боеприпас, отвечая на вопросы женщины, которая ведет съемку. Он сообщил, как срабатывает взрывное устройство, а также подтвердил, что, скорее всего, мину вымыло на берег из реки.
Во всем видео поражает финал: мину просто кладут в багажник автомобиля.
Мину нашел на берегу Истры житель деревни Дьяково в Московской области. Его сестра в беседе с телеканалом «360» рассказала, что по внешнему виду, боеприпас остался со времен Великой Отечественной войны.