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В День Весны и Труда двойная радуга нависла над Калининградом
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В День Весны и Труда двойная радуга нависла над Калининградом
Вести Калининград
32 минуты назад
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Фото:
Вести Калининград
К вечеру вторника, 1 мая, над Калининградом нависла двойная радуга. Жители города публикуют фотографии в сети.
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