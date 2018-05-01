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В День Весны и Труда двойная радуга нависла над Калининградом
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В День Весны и Труда двойная радуга нависла над Калининградом 

Вести Калининград 32 минуты назад
Фото: Вести Калининград
К вечеру вторника, 1 мая, над Калининградом нависла двойная радуга. Жители города публикуют фотографии в сети.
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