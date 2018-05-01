Автор самого красивого гола ЧМ: «Говорят, мой гол был случайностью, а я знал, что забью»

Бывший футболист сборной Мексики Мануэль Негрете, чей гол в ворота сборной Болгарии в матче чемпионата мира-1986 был признан болельщиками самым красивым мячом в истории Кубков мира, считает, что тот чудесный результативный удар не был случайностью.

«Конечно же, я думал о том, что нам нужно победить, пройти этот этап. И мне просто представилась возможность забить. Именно так и возникают важные моменты в жизни. Но к ним нужно готовиться. Многие люди говорят: «Ой, это была случайность!» Случайностей не бывает. Все происходит по какой-то причине. Я много тренировался, и у меня появился такой момент.

Когда я увидел над собой мяч, то уже не задумывался. На тренировках такой вариант у меня был хорошо отработан, и именно в ту минуту он оказался к месту. Я знал, что забью этот мяч. Когда видишь, как 110 тысяч человек вскакивают со своих мест, это очень впечатляет! Ты словно нажал некую кнопку на газоне. Это незабываемые, волшебные моменты футбола. И я думаю, что мне довелось пережить именно такой момент», — цитирует Негрете.