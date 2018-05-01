Ещё
Автор самого красивого гола ЧМ: «Говорят, мой гол был случайностью, а я знал, что забью»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автор самого красивого гола ЧМ: «Говорят, мой гол был случайностью, а я знал, что забью» 

SPORT24.ru 22 минуты назад
Бывший футболист сборной Мексики Мануэль Негрете, чей гол в ворота сборной Болгарии в матче чемпионата мира-1986 был признан болельщиками самым красивым мячом в истории Кубков мира, считает, что тот чудесный результативный удар не был случайностью.
«Конечно же, я думал о том, что нам нужно победить, пройти этот этап. И мне просто представилась возможность забить. Именно так и возникают важные моменты в жизни. Но к ним нужно готовиться. Многие люди говорят: «Ой, это была случайность!» Случайностей не бывает. Все происходит по какой-то причине. Я много тренировался, и у меня появился такой момент.
Когда я увидел над собой мяч, то уже не задумывался. На тренировках такой вариант у меня был хорошо отработан, и именно в ту минуту он оказался к месту. Я знал, что забью этот мяч. Когда видишь, как 110 тысяч человек вскакивают со своих мест, это очень впечатляет! Ты словно нажал некую кнопку на газоне. Это незабываемые, волшебные моменты футбола. И я думаю, что мне довелось пережить именно такой момент», — цитирует Негрете.
SPORT24.ru: последние новости
Жинола: «Нельзя ставить Кейна на один уровень с Месси и Роналду» Ари: «Пьянки – лучший способ завести знакомства в России» Моуринью: «Если ничего не выигрываю, говорю, что трофеи не важны»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы ополчились на Кафельникова7
Болельщики подрались в очереди за билетами на ЧМ-201825
Боярский высказался об испорченном граффити1
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит18
Родченков наносит ответный удар135
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение