Наингголан назвал причины, по которым отказал «Челси»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан мог стать игроком «Челси» позапрошлым летом.

— «Челси»? Да, было кое-что. Сделка не состоялась, но мной интересовались. В прошлом сезоне команда выиграла Премьер-лигу. Это было в начале того сезона. Но в итоге выбор не был сложным, — заявил Наигголан на пресс-конференции.

Мне нравится английский футбол, я люблю смотреть тамошние матчи, но мне уже почти 30. Начинать все с нуля? Даже не хочется о таком думать. Я также ненавижу дождь. Мы два дня были в Ливерпуле, и дождь не прекращался ни на минуту. Также было холодно. Чувствуете разницу с Римом?

В среду бельгиец вместе с «Ромой» попытается отыграть три гола у «Ливерпуля».