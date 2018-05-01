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Наингголан назвал причины, по которым отказал «Челси»
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Наингголан назвал причины, по которым отказал «Челси» 

Евро-футбол.Ру 19 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан мог стать игроком «Челси» позапрошлым летом.
— «Челси»? Да, было кое-что. Сделка не состоялась, но мной интересовались. В прошлом сезоне команда выиграла Премьер-лигу. Это было в начале того сезона. Но в итоге выбор не был сложным, — заявил Наигголан на пресс-конференции.
Мне нравится английский футбол, я люблю смотреть тамошние матчи, но мне уже почти 30. Начинать все с нуля? Даже не хочется о таком думать. Я также ненавижу дождь. Мы два дня были в Ливерпуле, и дождь не прекращался ни на минуту. Также было холодно. Чувствуете разницу с Римом?
В среду бельгиец вместе с «Ромой» попытается отыграть три гола у «Ливерпуля».
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