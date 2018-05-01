«Спартак» и «Шальке» проявляют интерес к Калиничу

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич , который на правах аренды выступает за «Милан», может сменить команду. Tuttomercatoweb сообщает, что футболист, скорее всего, покинет россонери по окончании сезона и уже есть два клуба, готовые пригласить игрока. Речь идет о московском «Спартаке» и «Шальке».

Хорватский нападающий играет за «Милан» с августа 2017 года. При этом у россонери есть право выкупа 30-летнего игрока за 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Никола Калинич принял участие в 28 матчах итальянской Серии А, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.