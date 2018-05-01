Ещё
Приморцы обсуждают поступок сотрудника ГИБДД
Далее:
Читайте также:
Ещё

Приморцы обсуждают поступок сотрудника ГИБДД 

Primpress 13 минут назад
Фото: Primpress
Поступок сотрудника ГИБДД во Владивостоке вызвал бурную реакцию интернет-пользователей, сообщает PRIMPRESS.
Очевидцы сняли на видео момент, как автополицейский переводит через дорогу пожилую женщину в районе Авангарда. «Все-таки молодцы полицейские иногда бывают, гаишники. Молодцы, ребята», — комментирует женский голос на видео.
Поступок инспектора вызвал восхищение пользователей.
«В ад не попадет уже», «Милота какая», «Мент красавчик» — пишут юзеры. При этом многие обратили внимание на то, что обычный поступок выставляют в качестве подвига: «Скоро будем рукоплескать, если на них форма будет сходиться».
A post shared by Приморье Онлайн (@primorye_online) on May 1, 2018 at 1:47am PDT
Primpress: последние новости
В составе комитетов ЗС ПК произошли изменения Спикер Заксобрания Приморья доложил об итогах деятельности за прошлый год В районе Тихой во Владивостоке появился горячий гейзер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы ополчились на Кафельникова7
Болельщики подрались в очереди за билетами на ЧМ-201825
Боярский высказался об испорченном граффити1
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит18
Родченков наносит ответный удар135
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение