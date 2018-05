Приморцы обсуждают поступок сотрудника ГИБДД

Поступок сотрудника ГИБДД во Владивостоке вызвал бурную реакцию интернет-пользователей, сообщает PRIMPRESS.

Очевидцы сняли на видео момент, как автополицейский переводит через дорогу пожилую женщину в районе Авангарда. «Все-таки молодцы полицейские иногда бывают, гаишники. Молодцы, ребята», — комментирует женский голос на видео.

Поступок инспектора вызвал восхищение пользователей.

«В ад не попадет уже», «Милота какая», «Мент красавчик» — пишут юзеры. При этом многие обратили внимание на то, что обычный поступок выставляют в качестве подвига: «Скоро будем рукоплескать, если на них форма будет сходиться».

