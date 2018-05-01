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В случае выигрыша Лиги Чемпионов «Реал» догонит «Барселону» по количеству завоеванных трофеев
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В случае выигрыша Лиги Чемпионов «Реал» догонит «Барселону» по количеству завоеванных трофеев
Soccer News
7 минут назад
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Soccer News
Так, на сегодняшний день, по подсчетам goal.com, «сине-гранатовые» выиграли 89 титулов, а королевский клуб — всего на один меньше:
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