В случае выигрыша Лиги Чемпионов «Реал» догонит «Барселону» по количеству завоеванных трофеев

Так, на сегодняшний день, по подсчетам goal.com, «сине-гранатовые» выиграли 89 титулов, а королевский клуб — всего на один меньше: