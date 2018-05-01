«Ювентус» пригласит Карреру в случае ухода Аллегри

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может получить приглашение возглавить «Ювентус» в случае, если нынешний главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри примет решение покинуть клуб, сообщает La Repubblica.

По информации источника, генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта может провести переговоры с Каррерой после того, как Аллегри определится со своим будущим.

Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года и трижды подряд приводил команду к победе в серии A (2015, 2016, 2017).

Напомним, Каррера играл за «Ювентус» с 1991 по 1996 годы, а после окончания карьеры работал с молодежными командами клуба (2009-2012) и входил в тренерский штаб Антонио Конте (2012-2014).

Под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом России (2017) и обладателем Суперкубка России (2017).

В нынешнем сезоне команда занимает второе место, отставая за два тура до финиша от «Локомотива» на четыре очка.