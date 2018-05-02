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Глава МИД Германии ответит перед коллегами за позицию по РФ
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Глава МИД Германии ответит перед коллегами за позицию по РФ 

Вести.Ru 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Министру иностранных дел Германии придется ответить за антироссийскую позицию. Причем, как сообщает издание Die Welt, перед своими же коллегами. Экстренное заседание созывает руководство партии немецких социал-демократов, передает телеканал «Россия 24».
Они утверждают, что Хайко Маас занимает противоположную им политическую позицию. По его заявлениям, Россия якобы нарушает международное право и пытается «дестабилизировать» Запад.
Однопартийцы с ним категорически несогласны. Ранее социал-демократы уже критиковали Хайко Мааса за недостаточный интерес к диалогу с Москвой. В то время как сама партия в целом настроена на конструктивное общение с Россией.
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