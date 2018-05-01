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СМИ: глава МИД Германии ответит перед партией за антиросссийкую позицию
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СМИ: глава МИД Германии ответит перед партией за антиросссийкую позицию 

РИА Новости 9 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Руководство партии немецких социал-демократов проведет экстренное заседание, на котором глава МИД Германии Хайко Маас будет отвечать за свою антироссийскую позицию. Об этом сообщает Die Welt.
Издание отмечает, что политическое видение Мааса существенно отличается от его коллег по партии. Он утверждает, что именно Россия нарушает международное право и пытается дестабилизировать Запад. При этом он также поддерживает идею увеличения оборонных расходов до двух процентов ВВП, как того требуют обязательства перед НАТО и союзниками.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что Хайко Маас подвергся критике на съезде президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Причиной стал недостаточный интерес к диалогу с Москвой. При этом некоторые члены руководства партии подчеркнули, что в СДПГ всегда был консенсус о «сигналах понимания» в адрес России.
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