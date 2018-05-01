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Буффон, Мальдини, Гаттузо и Каладзе сыграют в прощальном матче Пирло
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Буффон, Мальдини, Гаттузо и Каладзе сыграют в прощальном матче Пирло 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Андреа Пирло частично анонсировал список участников своего прощального матча, сообщает Football Italia. Последняя игра в карьере прославленного полузащитника состоится 21 мая в Милане на стадионе «Сан-Сиро».
На данный момент определены игроки на всех позициях, кроме нападающих.
Список участников прощального матча Андреа Пирло:
вратари: Джанлуиджи Буффон, Дида, Марко Сторари, Кристиан Аббьяти; защитники: Даниэле Адани, Андреа Барцальи, Даниэле Бонера, Фабио Каннаваро, Кафу, Джорджо Кьеллини, Алессандро Костакурта, Джузеппе Фавалли, Чиро Феррара, Фабио Гроссо, Марек Янкуловски, Каха Каладзе, Штефан Лихтштайнер, Паоло Мальдини, Марко Матерацци, Алессандро Неста, Массимо Оддо, Сержинью, Дарио Шимич, Джанлука Дзамбротта; полузащитники: Деметрио Альбертини, Массимо Амброзини, Роберто Баронио, Кристиан Брокки, Мауро Каморанези, Даниэле Де Росси, Алессандро Дьяманти, Дженнаро Гаттузо, Фрэнк Лэмпард, Леонардо, Клаудио Маркизио, Симоне Пепе, Симоне Перротта, Руй Кошта, Кларенс Зеедорф, Марко Верратти, Аймо Диана.
Напомним, Пирло выступал на профессиональном уровне с 1996 по 2017 год. С 1998 по 2011 год его домашним стадионом был именно «Сан-Сиро». Три сезона он выступал на этой арене в составе «Интера» (1998-2001), еще 10 сезонов — за «Милан» (2001-2011).
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