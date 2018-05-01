Буффон, Мальдини, Гаттузо и Каладзе сыграют в прощальном матче Пирло

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Андреа Пирло частично анонсировал список участников своего прощального матча, сообщает Football Italia. Последняя игра в карьере прославленного полузащитника состоится 21 мая в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

На данный момент определены игроки на всех позициях, кроме нападающих.

Список участников прощального матча Андреа Пирло:

Напомним, Пирло выступал на профессиональном уровне с 1996 по 2017 год. С 1998 по 2011 год его домашним стадионом был именно «Сан-Сиро». Три сезона он выступал на этой арене в составе «Интера» (1998-2001), еще 10 сезонов — за «Милан» (2001-2011).