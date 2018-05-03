Тотти, Буффон, Дель Пьеро и Лэмпард примут участие в прощальном матче Пирло

Стал известен предварительный состав футболистов, которые примут участие в прощальном матча бывшего полузащитника сборной Италии Андреа Пирло . Игра, выручка от билетов с которой пойдёт на благотворительность, пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» 21 мая, сообщает Goal.

38-летний итальянец сообщил, что в предварительный состав участников матча выглядит следующим образом:

Вратари: Буффон, Дида, Сторари, Аббьяти;

Защитники: Адани, Барцальи, Бонера, Бонуччи, Каннаваро, Кафу, Кьеллини, Костакурта, Фавалли, Феррара, Гроссо, Янкуловски, Каладзе, Лихтштайнер, Мальдини, Матерацци, Неста, Оддо, Сержиньо, Шимич, Дзамбротта;

Полузащитники: Альбертини, Амброзини, Баронио, Брокки, Каморанези, Де Росси, Диаманти, Гаттузо, Лэмпард, Леонардо, Маркизио, Пепе, Перротта, Руй Кошта, Зеедорф, Вератти, Диана.

Нападающие: Тотти, Дель Пьеро.

Отмечается, что о других нападающих, которые примут участие в этой встрече, станет известно позже.