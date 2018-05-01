Защитник «Баварии» Джошуа Киммих, забив в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:1 — к 30-й минуте), довел число мячей в этом розыгрыше турнира до четырех. Таким образом, игрок обороны мюнхенцев вышел на первое место в списке лучших немецких бомбардиров главного еврокубка в сезоне-2017/18.
Ранее Киммих отметился голами в играх группового турнира против «Андерлехта» и «Селтика», а также в первом полуфинале против «Реала». Таким образом, защитник опередил форварда «Лейпцига» Тимо Вернера (3).
Реал — Бавария