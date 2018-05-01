Ещё
Киммих — лучший немецкий бомбардир Лиги чемпионов в сезоне-2017/18
Далее:
Читайте также:
Ещё

Киммих — лучший немецкий бомбардир Лиги чемпионов в сезоне-2017/18 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Баварии» Джошуа Киммих, забив в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:1 — к 30-й минуте), довел число мячей в этом розыгрыше турнира до четырех. Таким образом, игрок обороны мюнхенцев вышел на первое место в списке лучших немецких бомбардиров главного еврокубка в сезоне-2017/18.
Ранее Киммих отметился голами в играх группового турнира против «Андерлехта» и «Селтика», а также в первом полуфинале против «Реала». Таким образом, защитник опередил форварда «Лейпцига» Тимо Вернера (3).
Реал — Бавария
Спорт-Экспресс: последние новости
Роналду вышел на второе место по числу матчей в Лиге чемпионов Буффон, Мальдини, Гаттузо и Каладзе сыграют в прощальном матче Пирло Главный тренер «Дженоа» Баллардини продлил контракт до 2019 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Потонешь как камень»: Емельяненко обвинили в фальшивых боях7
Британцы ополчились на Кафельникова9
Болельщики подрались в очереди за билетами на ЧМ-201827
Родченков наносит ответный удар135
Россию лишили Кубка мира по биатлону59
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение