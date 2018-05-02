«Они были в масках и издавали безумные звуки»: Скит вспоминает бой с Лехаррагой

Некогда считавшийся (по крайней мере, в Британии) относительно перспективным английский полусредневес Брэдли Скит (27-2, 12 КО) был на выходных бит за два неполных раунда испанским панчером Керманом Лехаррагой (25-0, 20 КО). В интервью Boxing News проигравший рассказал о причинах, которые могли привести к фиаско помимо той, что хозяин ринга в Бильбао просто оказался сильнее.

«Возможно, я немного его недооценил, когда сказал, что Лехаррага не боксировал на моём уровне. Я реально верил в то, что лучше него. Но в тот вечер он доказал, что это не так», — честно признал британец.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Лехаррага–Скит

При этом Брэдли признался ещё в одном — что атмосфера на Bilbao Arena его попросту оглушила.

«Меня не оскорбляли, ничего насильственного, но как же там были враждебно настроены и топили за своего! Меня едва ли не выгнали к рингу, — вспоминает Скит. — Никаких барьеров для выхода не было, я и ринга-то за фанатами не видел, они практически окружали меня. На лицах у них были маски и они издавали безумные звуки. Это была жесть, я такого никогда раньше не испытывал. Такая враждебность, что просто невероятно».

Несмотря за поражение, Брэдли заявил, что возвращаться на домашний уровень не желает, а хочет драться сразу на европейском.

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