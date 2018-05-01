Стало известно, под какую музыку будет выступать Загитова

"Новая короткая программа Алины Загитовой. «Призрак оперы», — написал Глейхенгауз в своем инстаграм.

Напоминаем, что Загитова в своем первом сезоне на взрослом уровне победила в финале Гран-при, на чемпионате Европы и Олимпийских играх в Пхенчхане.