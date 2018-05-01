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Стало известно, под какую музыку будет выступать Загитова
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Стало известно, под какую музыку будет выступать Загитова 

Газета.Ru 34 минуты назад
Хореограф Даниил Глейхенгауз объявил, под какую музыку будет выступать олимпийская чемпионка Алина Загитова в новой короткой программе. Об этом сообщает "Советский спорт"
"Новая короткая программа Алины Загитовой. «Призрак оперы», — написал Глейхенгауз в своем инстаграм.
Напоминаем, что Загитова в своем первом сезоне на взрослом уровне победила в финале Гран-при, на чемпионате Европы и Олимпийских играх в Пхенчхане.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Анна Щербакова на тренировке исполнила каскад из четверного лутца, тройного тулупа и тройного риттбергера.
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