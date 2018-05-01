СМИ: «Спартак» и «Шальке» поборются за Калинича

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич , в этом сезоне выступающий за «Милан» на правах аренды, летом может покинуть чемпионат Италии, утверждает Tuttomercatoweb. По информации источника, на 30-летнего форварда претендуют "Спартак" и «Шальке».

Отметим, что хорватский форвард перешел в «Милан» в августе 2017 года. Сезон-2017/18 он проводит за «россонери» на правах аренды, после чего клуб из Милана будет обязан выплатить за игрока 20 миллионов евро (трансферная стоимость по оценке transfermarkt.de — 16 миллионов евро). Соглашение, заключенное прошлым летом, рассчитано до конца сезона-2020/21.

В составе «Милана» Калинич принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 6 мячей и сделав 4 результативных передачи.