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СМИ: «Спартак» и «Шальке» поборются за Калинича
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СМИ: «Спартак» и «Шальке» поборются за Калинича 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич, в этом сезоне выступающий за «Милан» на правах аренды, летом может покинуть чемпионат Италии, утверждает Tuttomercatoweb. По информации источника, на 30-летнего форварда претендуют "Спартак" и «Шальке».
Отметим, что хорватский форвард перешел в «Милан» в августе 2017 года. Сезон-2017/18 он проводит за «россонери» на правах аренды, после чего клуб из Милана будет обязан выплатить за игрока 20 миллионов евро (трансферная стоимость по оценке transfermarkt.de — 16 миллионов евро). Соглашение, заключенное прошлым летом, рассчитано до конца сезона-2020/21.
В составе «Милана» Калинич принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 6 мячей и сделав 4 результативных передачи.
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