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Брэйден Холтби: Мы обязаны быть сфокусированы на том, чтобы сыграть еще лучше
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Брэйден Холтби: Мы обязаны быть сфокусированы на том, чтобы сыграть еще лучше 

Советский спорт 48 минут назад
— Все ребята играют с высоким уровнем ответственности. Мы очень хорошо исполняем выносы шайбы, выходы из зоны и максимально затрудняем для соперников вход в нашу зону. Конечно, по ходу матча инициатива может несколько раз переходить от нас к ним и обратно, игра волнообразна, и мы стараемся держаться на гребне собственной волны как можно дольше.
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Необходимые поправки по ходу игры тоже делаем своевременно, за что должны быть благодарны нашему тренерскому штабу. Но когда придет время третьего матча, все это не будет значить ровным счетом ничего. Мы обязаны быть сфокусированы на том, чтобы сыграть еще лучше, — приводит слова Холтби официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в этой встрече Холтби отразил 32 броска из 33. Следующий матч серии состоится в Питтсбурге 2 мая в 2:30 по московскому времени.
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