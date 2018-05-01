«ПСЖ» проявляет интерес к Н’Голо Канте

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте попал в сферу интересов «ПСЖ». Об этом сообщает RMC. Спортивный директор парижан Антеро Энрике уже общался с представителями игрока.

Согласно информации источника, «Челси» не продаст француза дешевле чем 100 млн евро, а сам Канте не хочет возвращаться во Францию. Полузащитник готов играть в «Челси», даже если команда не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 31 матче АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.