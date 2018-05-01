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«ПСЖ» проявляет интерес к Н’Голо Канте
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«ПСЖ» проявляет интерес к Н’Голо Канте 

SPORT24.ru 44 минуты назад
Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте попал в сферу интересов «ПСЖ». Об этом сообщает RMC. Спортивный директор парижан Антеро Энрике уже общался с представителями игрока.
Согласно информации источника, «Челси» не продаст француза дешевле чем 100 млн евро, а сам Канте не хочет возвращаться во Францию. Полузащитник готов играть в «Челси», даже если команда не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.
В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 31 матче АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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