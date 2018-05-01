Александр Гайдуков: Суперфинал — это главная проверка перед чемпионатом Европы

— Изначально у нас была установка «придушить» соперника, заставить его «наесться», а когда у них пропадет прыть, играть спокойнее. Венгерки всегда борются до конца, но честь и хвала нашим девчонкам, которые выдержали и довели матч до победы.

РИА «Новости». Суперфинал — это главная проверка перед чемпионатом Европы. Задача у нас всегда одна — выигрывать. Реально ли победить американок? Если мы еще пока не зацепили их, это не значит, что они непобедимы. Многие команды выигрывают у них. Нам осталось только хорошо поработать, — передает слова Гайдукова

Благодаря этой победе сборная России набрала девять очков, поднялась на второе место в европейской квалификации и обеспечила себе участие в суперфинале Мировой лиги.

Суперфинал Мировой лиги пройдет с 28 мая по 2 июня в Куньшане (Китай). Кроме сборной России в турнире примут участие команды Австралии, Испании, Китая, Голландии, США, Канады и Японии.