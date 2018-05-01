Главные интриги европейских чемпионатов

Италия

При равном количестве очков будут иметь значение:

1) Очки в очных встречах между командами; 2) Разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах между командами; 3) Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 4) Забитые мячи; 5) Ничьи

Чемпионство

Единственный европейский турнир, где еще не решена судья чемпионского титула. За три тура до финиша лидирует туринский «Ювентус» с 88 очками, на 4 очка отстает оступившийся в последнем туре «Наполи».

Bianconeri spirit 🏳🏴 #TOGETHER Публикация от Juventus Football Club (@juventus) 12 Апр 2018 в 9:13 PDT Расписание последних туров благоволит неаполитанцам, поскольку «Ювентус» 13 мая ждет непростая встреча с «Ромой».

Впрочем, как показала «Фиорентина», обыгравшая «Наполи» в 34 туре, проблемы может доставить кто угодно.

Лига чемпионов

Команды, занявшие с 2 по 4 место чемпионате Германии, как и чемпион, получают путевку сразу в групповой этап Лиги чемпионов. «Ювентус» и «Наполи» место в главном кубковом турнире себе гарантировали.

А вот «Роме» и «Лацио» (по 70 очков) может подпортить настроение миланский «Интер» (66).

Лига Европы

«Интер» гарантировал себе место в групповом этапе Лиге Европы, а вот «Аталанте» (58), претендующей на место во втором квалификационном раунде турнира, стоит опасаться целого ряда клубов: «Милана» (57) и «Сампдории» с «Фиорентиной» (по 54 очка)

Зона вылета

«Беневенто» (18) уже гарантировал себе путевку в Серию Б, на оставшиеся два места больше всего шансов пока у соседей: «Вероны» (25) и «Кьево» (31).

Нервничать стоить СПАЛу, «Кальяри», «Кротоне», «Удинезе», «Сассуоло» и «Болонье».

Германия

«Бавария» еще в начале апреля, за пять туров до финиша оформила свое шестое чемпионство подряд, так что единственными интригами в Бундеслиге остались места в еврокубках и понижение в классе.

#MiaSanMeister 2018 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #MiaSanMia #FCBayern Публикация от FC Bayern Official (@fcbayern) 7 Апр 2018 в 8:22 PDT При равном количестве очков будут иметь значение:

1) Разница забитых и пропущенных мячей; 2) Количество забитых мячей; 3) Очки в очных встречах между командами; 4) Разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах; 5) Забитые на выезде мячи в очных встречах; 6) Забитые на выезде мячи во всех матчах;

Лига чемпионов

Команды, занявшие с 2 по 4 место чемпионате Германии, как и чемпион, получают путевку сразу в групповой этап Лиги чемпионов. За два тура до конца чемпионата это «Шальке» (57 очков), дортмундская «Боруссия» (55) и «Хоффенхайм» (52).

Гельзенкирхенцы практически гарантировали себе место в четверке, выдавить их теоретически оттуда может лишь «Байер» (51). «Боруссии» стоит бояться тоже только леверкузенского клуба.

А вот на место «Хоффенхайма» претендуют кроме «Байера» еще и «Лейпциг» (47) с «Айнтрахтом» (46).

Лига Европы

«Байер» и «Лейпциг» теоретически могут и вовсе остаться без еврокубков — обогнать и выдавить леверкузенцев за пределы шестерки могут франкфуртский «Айнтрахт» (47) и «Штутгарт» (45), а «быкам» стоит опасаться еще и менхенгладбахской «Боруссии» (44), «Герты» (43) и «Аугсбурга» (41).

Зона вылета

«Кельн» уже распрощался с Бундеслигой, отправившись на понижение в классе, но на вторую прямую путевку в низший дивизион, а также на место в стыковых матчах, претендентов много.

И «Гамбург» (28), и «Вольфсбург» (3) еще могут спастись и остаться в высшем дивизионе Германии. Больше всего этого опасаться стоит «Фрайбургу» и «Майнцу» (по 33 очка), которые могут вылететь напрямую.

Стыковые матчи пока грозят также «Ганноверу».

Англия

«Манчестер Сити» оформил свое пятое чемпионство за четыре тура до конца сезона АПЛ, благодаря осечке ближайшего преследователя «МЮ», уступившего «Вест Бромвичу».

Our Time. Our City.. Premier League Champions 17/18 🏆. #mancity Публикация от Manchester City (@mancity) 15 Апр 2018 в 9:51 PDT При равном количестве очков будут иметь значение:

1) Разница забитых и пропущенных мячей; 2) Забитые мячи; 3) Плей-офф (только при необходимости определения чемпиона, команд, претендующих на попадание в еврокубки или команд, выбывающих из Премьер-лиги)

Лига чемпионов

Команды, занявшие с 2 по 4 место чемпионате Англии, как и чемпион, получают путевку сразу в групповой этап Лиги чемпионов. За два тура до финиша « Манчестер Юнайтед » (77), имеющий игру в запасе, уже точно не выпадет из четверки, гарантировав себе место в ЛЧ.

А вот «Ливерпулю» (72 очка после 36 матчей) и «Тоттенхэму» (71 после 35 матчей) расслабляться не стоит — еще не потерял надежды на успех лондонский «Челси» (66 после 35 матчей).

Лига Европы

Подопечные Антонио Конте и «Арсенал» (57 после 35 матчей) гарантировали себе место в групповом этапе Лиге Европы.

А вот «Бернли» (54 после 36 матчей) может лишиться места в еврокубках, на которое претендует также «Эвертон» (48 после 36 матчей).

Зона вылета

В Англии все три команды вылетают напрямую, и хуже всего пока шансы у «Вест Бромвича» (28 после 36 матчей), «Сток Сити» (30 после 36 матчей) и «Саутгемптона» (32 после 35 матчей).

Шансы спастись у «Вест Бромвича» только теоретические — нужно не только выиграть свои матчи, но и дождаться провала «Суонси» (33 после 35 матчей).

Шансы «гончаров» и «святых» получше, а расслабляться в последних матчах нельзя всей нижней половине таблицы: «Хаддерсфилду», «Вест Хэму», «Брайтону», «Уотфорду», «Борнмуту», «Кристал Пэласу» и даже «Ньюкаслу». Все эти команды имеют шансы разной величины отправиться в Чемпионшип.

Испания

«Барселона» оформила очередное чемпионство за три тура до конца сезона в чемпионате Испании. Определились и все три команды, которые отправятся по итогам сезона в Сегунду. Ими стали «Депортиво», «Лас-Пальмас» и «Малага».

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona) 29 Апр 2018 в 1:36 PDT При равном количестве очков будут иметь значение:

1) Очки, набранные между командами, делящие одно место; 2) Разница забитых и пропущенных мячей команд, делящих одно место; 3) Разница забитых и пропущенных мячей; 4) Забитые мячи; 5) Очки фэйр-плей;

Лига чемпионов

Команды, занявшие с 2 по 4 место чемпионате Испании, как и чемпион, получают путевку сразу в групповой этап Лиги чемпионов.

Места в самом престижном еврокубке уже гарантировали себе, кроме каталонцев, и оба мадридских клуба, а вот занимающую четвертое место «Валенсию» (67 очков после 35 матчей) может еще подвинуть «Бетис» (59 после 35 матчей).

Лига Европы

В борьбе за путевку в Лигу Европы «Бетису» нужно опасаться только «Севилью» (48 очков после 34 матчей), а вот «Вильярреалу» (54 очка после 34 матчей) еще и «Жироны» (48 очков после 35 матчей) и «Реал Сосьедада» (46 очков после 35 матчей).

Седьмое место, благодаря победе «Барселоны» в финале Кубка Испании, также дает право на Лигу чемпионов. Сейчас его занимает «Жирона», но подвинуть ее имеет шанс любая команда, вплоть до занимающего 17-е место «Эспаньола».

Франция

«Пари Сен-Жермен» оформил чемпионский титул еще за пять туров до конца чемпионата Франции.

Публикация от Paris Saint-Germain (@psg) 1 Апр 2018 в 7:36 PDT При равном количестве очков будут иметь значение:

1) Разница забитых и пропущенных мячей; 2) Очки, набранные между командами, делящими одно место; 3) Разница забитых и пропущенных мячей команд, делящих одно место; 4) Забитые мячи в личных встречах; 5) Забитые на выезде мячи в личных встречах; 6) Забитые мячи; 7) Забитые на выезде мячи; 8) Кто больше забил мячей в одном матче; 9) Очки фэйр-плей;

Лига чемпионов

Команды, занявшие 1 и 2 место в чемпионате Франции получают путевку сразу в групповой этап Лиги чемпионов. Команда занявшее третье место — путевку в третий квалификационный раунд.

«Лион» (72 очка) и «Монако» (70) гарантировали себе место в еврокубках, но еще могут лишиться места в Лиге чемпионов, на которое также претендует «Марсель» (70 очков).

Лига Европы

Провансальцы гарантировали себе место в групповом этапе Лиги Европы, а вот претендующей на путевку во второй квалификационный раунд ЛЕ «Сент Этьен» (52) может остаться без еврокубков.

Больше всего шансов испортить настроение болельщикам «зеленых» у «Ренна» и «Ниццы» (по 51 очку). Опасаться стоит также и «Монпелье», «Бордо», «Нанта» и «Генгама» (по 6 очков).

Зона вылета

Хуже всего дела у «Меца» (26) и «Лилля» (32), находящихся в зоне прямого вылета, и у «Труа» (32), расположившегося в зоне стыковых матчей.

Но все три команды имеют шансы сохранить место в Лиге 1. Если «Мецу» нужно надеяться, кроме своих побед, на провал «Тулузы» или «Страсбура», то «Лилль» и «Труа» заставят понервничать даже расположившийся на 13-й строчке «Амьен».