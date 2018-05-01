Боатенг остался недоволен решением судей не назначать пенальти в ворота «Реала»

Защитник «Баварии» Жером Боатенг остался разочарован решением судейской бригады не назначать пенальти за игру рукой защитника «Реала» Марсело в концовке первого тайма ответного полуфинального матча Лиги чемпионов.

Напомним, немецкий защитник пропускает встречу из-за структурного повреждения приводящей мышцы левого бедра, полученного в первой игре полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).

«Нет пенальти?! Да ладно…», — написал Боатенг в «Твиттере» и приложил скриншот момента.

Фото можно посмотреть на странице Жерома Боатенга в «Твиттере».