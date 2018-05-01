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Боатенг остался недоволен решением судей не назначать пенальти в ворота «Реала»
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Боатенг остался недоволен решением судей не назначать пенальти в ворота «Реала» 

Чемпионат.com 15 минут назад
Защитник «Баварии» Жером Боатенг остался разочарован решением судейской бригады не назначать пенальти за игру рукой защитника «Реала» Марсело в концовке первого тайма ответного полуфинального матча Лиги чемпионов.
Напомним, немецкий защитник пропускает встречу из-за структурного повреждения приводящей мышцы левого бедра, полученного в первой игре полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).
«Нет пенальти?! Да ладно…», — написал Боатенг в «Твиттере» и приложил скриншот момента.
Фото можно посмотреть на странице Жерома Боатенга в «Твиттере».
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