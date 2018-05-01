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Юрист ИААФ ушел в отставку в знак протеста против правила о тестостероне у спортсменок
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Юрист ИААФ ушел в отставку в знак протеста против правила о тестостероне у спортсменок 

Спорт-Экспресс 15 минут назад
Южноафриканский эксперт по юридическим вопросам Стив Корнелиус покинул ИААФ в знак протеста против новых гендерных правил, сообщает Reuters. Ранее ИААФ опубликовала новые правила для спортсменок, которые имеют отклонения в формировании пола, из-за чего обладают повышенным уровнем тестостерона. Чтобы не иметь преимущества над соперницами, они должны будут снижать концентрацию тестостерона с помощью препаратов.
Данное правило касается, в частности, южноафриканской звезды легкой атлетики Кастер Семени. У олимпийской чемпионки наблюдается врожденная особенность организма гиперандрогенизм, что характеризуется повышенным уровнем тестостерона.
В своем письме Корнелиус называет ИААФ «организацией, которая настаивает на дискриминации отдельных лиц без какой-либо причины, кроме того, какими они родились»
"Исходя из моральных приниципов, я не могу видеть себя частью такой системы, которая применяет в корне ошибочные и незаконные во всех странах мира положения", — добавил Корнелиус.
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