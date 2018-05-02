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Южноафриканский юрист уволился из ИААФ в знак протеста против новых правил
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Южноафриканский юрист уволился из ИААФ в знак протеста против новых правил 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Газета.Ru
Южноафриканский сотрудник юридического департамента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Стив Корнелиус выразил протест против новых правил организации своим увольнением с должности. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Я не могу работать в организации, которая руководствуется дискриминирующими принципами в отношении людей только на основании их врождённых особенностей.
Мои моральные убеждения не позволяют мне и дальше работать в системе, которая не уважает права людей и принимает решения, незаконные во многих странах мира", — приводит слова Корнелиуса Reuters.
Напоминаем, что организация разработала новые условия выступления для спортсменок, которые имеют гендерные отклонения.
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