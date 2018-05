Де Хеа — лучший игрок «МЮ» по версии одноклубников, Матич — автор лучшего гола

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа назван лучшим игроком команды в сезоне-2017/18 по версии футболистов. В текущем сезоне голкипер принял участие в 43 матчах и пропустил 38 мячей во всех турнирах.

Также был определен автор лучшего гола «МЮ» в сезоне. Им стал Неманья Матич , дальним ударом поразивший ворота «Кристал Пэлас».

I think we all knew who was winning this one… Nemanja Matic has won #MUFC's Goal of the Season award for his screamer at Selhurst Park! 😍#MUFCPOTY pic.twitter.com/16KGy48EkQ

— Manchester United (@ManUtd) 1 мая 2018 г.