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Де Хеа — лучший игрок «МЮ» по версии одноклубников, Матич — автор лучшего гола
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Де Хеа — лучший игрок «МЮ» по версии одноклубников, Матич — автор лучшего гола 

Спорт-Экспресс 3 минуты назад
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа назван лучшим игроком команды в сезоне-2017/18 по версии футболистов. В текущем сезоне голкипер принял участие в 43 матчах и пропустил 38 мячей во всех турнирах.
Также был определен автор лучшего гола «МЮ» в сезоне. Им стал Неманья Матич, дальним ударом поразивший ворота «Кристал Пэлас».
I think we all knew who was winning this one… Nemanja Matic has won #MUFC's Goal of the Season award for his screamer at Selhurst Park! 😍#MUFCPOTY pic.twitter.com/16KGy48EkQ
— Manchester United (@ManUtd) 1 мая 2018 г.
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