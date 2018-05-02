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Футболист «Ромы» Наингголан признался, что в детстве занимался мелким воровством
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Футболист «Ромы» Наингголан признался, что в детстве занимался мелким воровством 

RT на русском 35 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Футболист итальянской «Ромы» Раджа Наингголан рассказал о суровых условиях, в которых жил в детстве.
«Моя мать была одна, ей было тяжело, она много работала и имела три работы, чтобы оплачивать счета», — приводит слова Наингголана Sky Sports.
Бельгиец отметил, что вырос на улице и не концентрировался на учёбе.
«Я ошибался, воровал еду, когда был голоден. Я ничего не мог себе позволить. Это был нехороший этап», — добавил Наингголан.
Ранее сообщалось, что болельщик «Ливерпуля» подвергся нападению в Риме перед матчем Лиги чемпионов.
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