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Аналитик Реник рассказал о высоком уровне IQ Кучерова
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Аналитик Реник рассказал о высоком уровне IQ Кучерова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Аналитик телеканала NBC Джереми Реник прокомментировал игру российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова. Об этом сообщает «Советский спорт».
"У него один из лучших IQ в хоккее. Кучеров на два шага впереди. Когда шайба еще идет к нему, он уже знает, куда она пойдет дальше. И к кому. Пока все среагируют, шайба на крюке другого", — цитирует Реника официальный сайт НХЛ.
Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней площадке обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции.
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