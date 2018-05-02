Аналитик Реник рассказал о высоком уровне IQ Кучерова

"У него один из лучших IQ в хоккее. Кучеров на два шага впереди. Когда шайба еще идет к нему, он уже знает, куда она пойдет дальше. И к кому. Пока все среагируют, шайба на крюке другого", — цитирует Реника официальный сайт НХЛ.

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней площадке обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции.