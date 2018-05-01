Летом «Челси» может пойти на продажу своих лидеров

Так, по сведениям источника, в случае непопадания на следующий сезон в Лигу Чемпионов «аристократы» будут вынуждены продать своих игроков на сумму в 80 миллионов евро, чтобы не нарушать правила финансового Fair Play.