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Летом «Челси» может пойти на продажу своих лидеров
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Летом «Челси» может пойти на продажу своих лидеров 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Так, по сведениям источника, в случае непопадания на следующий сезон в Лигу Чемпионов «аристократы» будут вынуждены продать своих игроков на сумму в 80 миллионов евро, чтобы не нарушать правила финансового Fair Play.
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