УДАЧА «РЕАЛА» ПО ФАМИЛИИ НАВАС

АХ, ЕСЛИ БЫ…

Резервуар удачи — не бездонный, любой футболист вам это подтвердит. Наколотила, скажем, команда кому-нибудь полную кошелку с полумоментов и рикошетами, зашло в чужие ворота все, что могло до них долететь — а потом неделями не забивает, даже когда мячу деваться некуда. Или отворотила прочь все, что двигалось в створ, хоть с метра, хоть с одиннадцати — а в следующих матчах пускает пенки, бабочек и прочие нелепости. Но у «Реала» , складывается впечатление, бочка с везением настолько же больше, чем у остальных, как и глубина пятизвездочного состава, и мошна, позволяющая его скупать и содержать.

Не назло мадридцам, а только в пользу справедливости надо сказать, что в первом матче они черпали из этой бочки сверх меры, по любому поводу. Иначе, скорей всего, начали бы второй с той же форой, что «Рома» против «Ливерпуля». Не случись травмы Арьена Роббена — замордованный голландцем Марселу вряд ли бы в себе силы добежать на последней минуте тайма до чужой штрафной и пальнуть точно в нижний угол. Да и Франк Рибери , на которого из-за потери Роббена и смещения игры на его фланг свалилась двойная нагрузка, был бы свежее и, наверняка, точнее. Второму же голу «Реала» на «Альянц-Арене» способствовал опустевший после ухода Жерома Боатенга центр баварской защиты.

Да, конечно, везет сильнейшим, как это ни банально. Но неужели клубный чемпион мира и Европы и после Мюнхена — а если считать все подряд, то сюда полезно добавить и концовку ответной встречи с «Ювентусом» — не обнулил свои запасы счастья?

ТОП-АНЕКДОТ

Оказалось, этот ресурс «Реала» неисчислим. А чем еще, кроме сумасшедшей удачи, можно объяснить его гол сразу после перерыва? Диковинное было зрелище для полуфинала Лиги чемпионов: голкипер суперклуба дезориентировался, принимая пас от своего защитника, а когда сообразил, что руками мяч хватать нельзя, не выбил его ногами, не накрыл хотя бы грудью — просто пропустил под собой. И счет на ровном месте стал 2:1.

Он, в принципе, и к 1:1 доехал по равнине. «Нужно постараться забить быстрый гол», — рассуждал до игры Зинедин Зидан , но вряд ли предполагал, что его послушаются оба клуба. «Бавария» ожидаемо разыграла агрессивный дебют и уже на 3-й минуте буквально загнала, затолкала мяч в сетку вместе с «Реалом», ошарашенным натиском. Но, отойдя затем назад, чтобы перевести дух и дать стартовому успеху настояться, мюнхенцы, словно желторотые птенцы, попались на мякине: Марселу втихаря присоединился слева к неспешной комбинации, набросил на дальнюю штангу, а около той почему-то не оказалось ни одного вразумительного баварца, только Давид Алаба , — и неудержимый, когда его никто не держит, Карим Бензема

ЖАР-ПТИЦА КЕЙЛОР

Уличить «Реал» в водевиле с фортуной довелось лишь во втором тайме. В первом «Бавария» может пенять только на себя, но уж точно не на судьбу и не на происки коварной метафизики. Где-то до 30-й минуты у нее упрямо не получался последний пас — а когда он наладился, выяснилось, что проблемы есть и с последним ударом. Зато после дурацкого гола имени Свена Ульрайха необыкновенная везуха «Реала» наконец-то проявила себя: в нескольких эпизодах подряд мяч, словно им управлял с трибуны бородатый старик азиатской наружности, тщетно сдерживаемый советским пионером, старательно огибал мюнхенские ноги и головы, готовые отправить его в ворота Кейлора Наваса , или, собственно, сами ворота.

Но когда Хамес Родригес , наученный в Мадриде ловить жар-птиц, подкараулил одну из них, и исход двухсерийного полуфинала повис на соплях, «Реал» продемонстрировал, что главный аргумент его многолетнего владычества на континенте — все-таки высочайшее мастерство. Лукас Васкес догнал и обезвредил Рибери, несшегося в прорыв «два на два». Серхио Рамос самоотверженно отбил печенкой выстрел в упор. Навас сорвал овации птичьим полетом в девятку, а в концовке, жертвуя селезенкой, снял мяч с трех баварских макушек после подачи со штрафного. Встал, потирая бок, и еще несколько раз эффектно и эффективно выпрыгнул, пресекая финальный штурм гостей.

Удача? Если она иногда берет себе фамилию коста-риканского вратаря, то это была именно она.

Лига чемпионов.

1/2 финала

Ответный матч

Реал — Бавария — 2:2 (1:1)

Голы: Киммих, 3 — 0:1. Бензема, 11 — 1:1. Бензема, 46 — 2:1. Хамес, 63 — 2:2.

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Васкес, Асенсио (Начо, 88), Ковачич (Каземиро, 73), Кроос, Бензема (Бэйл, 72), Роналду.

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо (Вагнер, 75), Киммих, Хамес (Мартинес, 84), Алькантара, Рибери, Левандовски, Мюллер.

Предупреждения: Модрич (62), Васкес (65), Варан (88), Каземиро (89).

1 мая. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

Первый матч — 2:1.