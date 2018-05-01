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Альберто Аквилани: «Рома» может пройти «Ливерпуль»
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Альберто Аквилани: «Рома» может пройти «Ливерпуль» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Ромы» Альберто Аквилани утверждает, что римский клуб может выйти в финал Лиги чемпионов. Также он заявил, что будет болеть за «Рому» в завтрашней игре.
"Конечно, я буду болеть за «Рому». Хоть я и знал, насколько сильна команда Юргена Клоппа и какая атмосфера на «Энфилде», я не ожидал, что они пропустят пять мячей. Хорошо, что они забили два мяча в конце и оставили небольшую надежду.
Пройти «Ливерпуль» будет сложно, но не невозможно. Думаю, решающим может стать фактор «Стадио Олимпико». Если болельщики смогли зарядить «Ливерпуль» дома, то я гарантирую, что римские болельщики могут сделать то же самое. Они могут стать дополнительным оружием", — цитирует Аквилани Il Romanista.
Матч «Рома» — «Ливерпуль» состоится 2 мая и начнется в 21:45 по Москве. «СЭ» проведет его текстовую трансляцию. В первом матче «Ливерпуль» победил со счетом 5:2.
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