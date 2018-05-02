Вейналдум: «Ливерпуль» в 95 минутах от финала ЛЧ — это мотивация, а не давление

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум выразил мнение, что возможность попасть в финал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Ромой» в полуфинале турнира является для команды мотивацией, а не давлением.

«Мы всего в 95 минутах от финала Лиги чемпионов, и нам необходимо сделать всё, чтобы попасть туда. Так что я думаю, что это в большей степени мотивация, чем давление», — цитирует Вейналдума официальный «твиттер» «Ливерпуля».

Сегодня, 2 мая, в Риме, «Ливерпулю» предстоит провести ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Ромой». Первая встреча команд, проходившая в Ливерпуле, завершилась победой красных со счётом 5:2.