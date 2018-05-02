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Вейналдум: «Ливерпуль» в 95 минутах от финала ЛЧ — это мотивация, а не давление
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Вейналдум: «Ливерпуль» в 95 минутах от финала ЛЧ — это мотивация, а не давление 

Чемпионат.com 17 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум выразил мнение, что возможность попасть в финал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Ромой» в полуфинале турнира является для команды мотивацией, а не давлением.
«Мы всего в 95 минутах от финала Лиги чемпионов, и нам необходимо сделать всё, чтобы попасть туда. Так что я думаю, что это в большей степени мотивация, чем давление», — цитирует Вейналдума официальный «твиттер» «Ливерпуля».
Сегодня, 2 мая, в Риме, «Ливерпулю» предстоит провести ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Ромой». Первая встреча команд, проходившая в Ливерпуле, завершилась победой красных со счётом 5:2.
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