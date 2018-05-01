Около 40 бразильских гимнасток обвинили экс-тренера в сексуальных домогательствах

Экс-тренер сборной Бразилии по спортивной гимнастике Фернандо де Карвальо Лопес обвиняется в сексуальных домогательствах к бывшим своим подопечным. Об этом сообщает «Советский спорт».

По данным источника NBC Sports, около 40 бразильских спортсменок обвинили в том, что тренер приставал к ним, когда им было десять лет.

Также гимнастки добавили, что тренер подглядывал за ними в душе, а также трогал их интимные места.

Экс-тренер категорически отрицает все обвинения в свой адрес.

Отмечается, что полиция Сан-Паулу начала расследование в отношении де Карвальо Лопеса, а спортивный клуб, в котором работал тренер, немедленно его уволил.