Женская сборная России по настольному теннису вышла в плей-офф командного ЧМ

Женская сборная России по настольному теннису обыграла представительниц Швеции и Индии в заключительный день группового этапа командного чемпионата мира в Хальмстаде. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянки вышли с третьего места в группе А и обеспечили себе выход в плей-офф мирового первенства.

Настольный теннис. Командный чемпионат мира. Хальмстад, Швеция

Женщины. Группа А Россия — Швеция — 3-2 Полина Михайлова — Линда Бергстрем — 3:1 Яна Носкова — Матильда Экхольм — 2:3 Мария Тайлакова — Дженнифер Йонссон — 3:1 Полина Михайлова — Матильда Экхольм — 1:3 Яна Носкова — Линда Бергстрем — 3:1.

Россия — Индия — 3-1 Полина Михайлова — Мадурика Паткар — 3:1 Яна Носкова — Маника Батра — 1:3 Мария Тайлакова — Сутирта Мукерджи — 3:1 Полина Михайлова — Маника Батра — 3:2.