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Женская сборная России по настольному теннису вышла в плей-офф командного ЧМ
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Женская сборная России по настольному теннису вышла в плей-офф командного ЧМ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Женская сборная России по настольному теннису обыграла представительниц Швеции и Индии в заключительный день группового этапа командного чемпионата мира в Хальмстаде. Об этом сообщает ТАСС.
Россиянки вышли с третьего места в группе А и обеспечили себе выход в плей-офф мирового первенства.
Настольный теннис. Командный чемпионат мира. Хальмстад, Швеция
Женщины. Группа А  Россия — Швеция — 3-2  Полина Михайлова — Линда Бергстрем — 3:1  Яна Носкова — Матильда Экхольм — 2:3  Мария Тайлакова — Дженнифер Йонссон — 3:1  Полина Михайлова — Матильда Экхольм — 1:3  Яна Носкова — Линда Бергстрем — 3:1.
Россия — Индия — 3-1  Полина Михайлова — Мадурика Паткар — 3:1  Яна Носкова — Маника Батра — 1:3  Мария Тайлакова — Сутирта Мукерджи — 3:1  Полина Михайлова — Маника Батра — 3:2.
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