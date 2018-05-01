Клопп напомнил журналистам, что «Ливерпуль» громил «Спартак» со счётом 7:0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп во время пресс-конференции перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Ромой» отреагировал на слова одного из журналистов о том, что римляне на домашнем стадионе громили «Барселону» и «Челси». При этом наставник напомнил о том, что «Ливерпуль» разгромил «Спартак» со счётом 7:0 в домашнем матче групповой стадии нынешнего сезона Лиги чемпионов.

«Опыта игры на этом стадионе у меня не было. Посмотрим, существует ли на самом деле фактор «Олимпико». Не буду говорить, что очередной подвиг в исполнении «Ромы» на родном стадионе невозможен. Но скажу, что мы не «Челси» и не «Барселона». Мы тоже хорошо выступали дома, громили «Спартак» со счётом 7:0. Но о чём это говорит? Ни о чём. У нас другая команда, и главное для «Ливерпуля» — хорошо подготовиться к завтрашней игре. Мы будем готовы. Если «Рома» одержит победу со счётом 3:0 или крупнее, я скажу: «Поздравляю, вперёд — к финалу». Это спорт.

Не считаю, что мы уже прошли дальше, но не думаю, что наша команда в плохом положении. Не ждал, что мы подойдём к ответной игре с таким запасом, однако ситуация не идеальная. Идеальной она была бы в том случае, если бы победитель уже был объявлен. Завтра будет игра. «Рома» ведь ещё не пропускала голов в домашних матчах Лиги чемпионов? Ну а мы ещё не проигрывали. Значит ли это что-то? Если всё так и останется, то мы пройдём дальше. Но разговоры разговорами, а впереди игра, и всё решится на поле. И я очень рад, что завтра нас ждёт матч», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Первый матч закончился победой «Ливерпуля» над «Ромой» со счётом 5:2. Ответную игру команды проведут в Риме 2 мая.