Юрген Клопп: «Мы обыгрывали „Спартак“ со счетом 7:0, но это ничего не значит»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне ответного матча против «Ромы» в полуфинале Лиги чемпионов напомнил о победе над «Спартаком». На групповом турнире в домашнем матче «Ливерпуль» победил со счетом 7:0.

"Мы не «Челси», мы не «Барселона». Мы обыграл «Спартак» на «Энфилде» со счетом 7:0. О чем это говорит? Ни о чем. Не думаю, что мы в плохом положении. Мы в лучшем положении, чем я предполагал до первого матча.

Мы еще ни разу не проигрывали в Лиге чемпионов. Что это означает? Это значит, что если так продолжится, мы выйдем в финал", — сказал Клопп.

Матч «Рома» — «Ливерпуль» состоится 2 мая в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 21:45 по Москве. «СЭ» проведет его текстовую трансляцию. В первом матче «Ливерпуль» победил со счетом 5:2.