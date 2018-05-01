Видаль назвал игроков «Реала» мышами

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль , после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов, оскорбил игроков «Реала» . Мадридцы на «Сантьяго Бернабеу» сыграли вничью с мюнхенцами (2:2), а сам Видаль пропускал встречу из-за травмы.

В первом матче «Реал» выиграл со счетом 2:1, поэтому сегодняшний результат позволил мадридцам выйти в финал. После игры Видаль в своем «инстаграме» выложил фото, на котором назвал игроков «Реала» мышами.

Соперник мадридцев определится 2 мая в противостоянии «Ромы» и «Ливерпуля». Первую встречу римляне проиграли (2:5).