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Видаль назвал игроков «Реала» мышами
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Видаль назвал игроков «Реала» мышами 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль, после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов, оскорбил игроков «Реала». Мадридцы на «Сантьяго Бернабеу» сыграли вничью с мюнхенцами (2:2), а сам Видаль пропускал встречу из-за травмы.
В первом матче «Реал» выиграл со счетом 2:1, поэтому сегодняшний результат позволил мадридцам выйти в финал. После игры Видаль в своем «инстаграме» выложил фото, на котором назвал игроков «Реала» мышами.
Соперник мадридцев определится 2 мая в противостоянии «Ромы» и «Ливерпуля». Первую встречу римляне проиграли (2:5).
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