Надежда на повторение римского чуда: «Рома» ляжет костьми в матче с «Ливерпулем»

«Рома» — «Ливерпуль»

Стадион: «Олимпико» (Рим)

Начало матча: 21:45 Арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Второй финалист Лиги Чемпионов сезона 2017/2018 определится в Риме, где местная «Рома» примет «Ливерпуль». Итальянцам ничего не остается, кроме как снова уповать на футбольное чудо. Поединок на «Энфилде» неделей ранее едва не стал настоящей катастрофой для «волков». Мерсисайдцы просто переехали римлян, ведя по ходу поединка со счетом 5:0, но в концовке подопечные Юргена Клоппа традиционно подсели и по-хозяйски позволили дважды отличиться. Теперь же для того, чтобы выйти в финал команде Эусебио Ди Франческо необходимо победить с разницей в три мяча. Безусловно, если бы у «Ромы» не случилась вся эта феноменальная история с камбэком против «Барселоны» в предыдущем раунде, то сейчас бы уже все окончательно похоронили «джаллоросси», как это сделали после матча на «Камп Ноу», но в этот раз обойдемся без громких заявлений. Кроме того, римляне уже в нынешнем сезоне имеют успешный опыт домашней дуэли против английской команды. На групповой стадии «волки» разгромили «Челси» ровно с таким счетом, которого хватит для того, чтобы выбить «красных» — 3:0. Что касается кадрового вопроса, то у «Ливерпуля» ситуация гораздо более сложная. Больше всего страдает центральная линия. В первом матче получил травму Алекс Окслейд-Чемберлен, из-за которой в том числе он вынужден будет пропустить Мундиаль. Перед тем в лазарет угодили Эмре Джан и Адам Лаллана. Последний так вообще в нынешнем сезоне с него и не вылезает. Также не готовы помочь своей команде защитники Жоэль Матип и Джо Гомез. У «Ромы» о кадровых потерях стало известно только на предматчевой пресс-конференции. В заявке на встречу не оказалось Кевина Строотмана и Диего Перотти, которых скорей всего в стартовом составе заменят Лоренцо Пеллегрини и Стефан Эль-Шаарави соответственно.

Интересные факты противостояния «Ромы» и «Ливерпуля»:

"Рома" выиграла три первых двухматчевых противостояния с представителями Англии, но проиграла шесть следующих. Последний раз это случилось в 1/8 финала ЛЧ-2008/09 против «Арсенала» (0:1 г, 1:0 д, пен. 7:6).

"Рома" выиграла только шесть из 26 последних матчей в Лиге чемпионов (восемь ничьих и 12 поражений), но при этом она одержала пять побед в десяти последних встречах.

"Ливерпуль" начинал двухматчевые еврокубковые противостояния с домашней победы 35 раз и в 30 случаях проходил дальше. Четыре из пяти поражений по сумме двух встреч красные потерпели после домашних побед с минимальной разницей. Пятое — от «Интера» в полуфинале Кубка чемпионов-1964/1965 (3:1 дома, 0:3 в гостях).

Джеко четыре с половиной сезона выступал за «Сити» и провел против «Ливерпуля» 11 матчей, забив три гола. При этом в победных играх с мерсисайдцами босниец не забивал.

Ориентировочные составы на игру:

Рома: Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Пеллегрини, Де Росси, Наингголан, Шик, Эль-Шаарави, Джеко

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Салах, Мане, Фирмино

Прогноз на матч «Рома» — «Ливерпуль»:

Несмотря на разгромный счет в пользу «Ливерпуля» в первом поединке, явного фаворита перед встречей в Риме нет. Спрогнозировать исход поединка крайне трудно, поэтому букмекеры не стали заморачиваться и расценили шансы команд на победу, как равные. Коэффициент 2.5 — на победу, что «джалорросси», что «красных». Ничья же в среднем оценена в 4.0.

Богдан Архипенко