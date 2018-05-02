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Ну, заяц, погоди. В Казани прошли соревнования по курсингу
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Ну, заяц, погоди. В Казани прошли соревнования по курсингу 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
В Казани во второй раз прошел «Кубок Казанки по курсингу для собак различных пород». 60 четвероногих спортсменов соревновались в преследовании приманки, имитирующей бег зайца по ломаной траектории. В этой кинологической дисциплине, работа собаки оценивается по пяти критериям: маневренность, скорость, выносливость, энтузиазм, интеллект. Вместе с казанскими псами соревновались животные из Набережных Челнов, Йошкар-Олы, Пензы, Екатеринбурга. Фотограф Владимир Васильев едва успевал поймать в объектив свой камеры четвероногих бегунов. ФОТОРЕПОРТАЖ
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