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Лига чемпионов. Навас и Мане спорят за звание лучшего игрока
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Лига чемпионов. Навас и Мане спорят за звание лучшего игрока 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Европейский союз футбольных ассоциаций представил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За звание, которое в некоторых пор УЕФА разыгрывает регулярно, спорят вратарь "Реала" Кейлор Навас и хавбек «Ливерпуля» Садьо Мане.
Напомним, что мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль» стали финалистами очередного розыгрыша главного евротурнира. При этом Навас реально помог своей команде в повторном полуфинале против мюнхенской «Баварии» (2:2), сделав несколько очень важных спасений.
Мане и его манкунианский клуб проиграли в Риме местной «Роме» со счетом 2:4, но за счет домашней победы (5:2) сумел также получить путевку в финал. Мане был одним из лучших в составе «Ливерпуля», но, скорее всего, его включение в список номинантов скорее аванс на будущее: все-таки «Рома» была в ответной игре лучше.
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