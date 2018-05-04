Лига чемпионов. Навас и Мане спорят за звание лучшего игрока

Напомним, что мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль» стали финалистами очередного розыгрыша главного евротурнира. При этом Навас реально помог своей команде в повторном полуфинале против мюнхенской «Баварии» (2:2), сделав несколько очень важных спасений.

Мане и его манкунианский клуб проиграли в Риме местной «Роме» со счетом 2:4, но за счет домашней победы (5:2) сумел также получить путевку в финал. Мане был одним из лучших в составе «Ливерпуля», но, скорее всего, его включение в список номинантов скорее аванс на будущее: все-таки «Рома» была в ответной игре лучше.