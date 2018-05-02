Навас: Бензема заслужил свои голы

Голкипер «Реала» Кейлор Навас поделился мнением об ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2, 4:3 по сумме двух матчей).

«Я очень счастлив. Благодарю Бога за то, что нам удалось выйти в финал, который был нашей целью. Трудно было представить себе такой матч, но «Бавария» — отличный клуб с отличными игроками. В конце концов, мы были хороши и здорово защищались.

Бензема? Я рад за него, потому что он заслужил свои голы. Его постоянно критиковали, но мы всегда его поддерживали, он серьёзно работал на тренировках», — сказал Навас.