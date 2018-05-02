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Навас: Бензема заслужил свои голы
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Навас: Бензема заслужил свои голы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Голкипер «Реала» Кейлор Навас поделился мнением об ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2, 4:3 по сумме двух матчей).
«Я очень счастлив. Благодарю Бога за то, что нам удалось выйти в финал, который был нашей целью. Трудно было представить себе такой матч, но «Бавария» — отличный клуб с отличными игроками. В конце концов, мы были хороши и здорово защищались.
Бензема? Я рад за него, потому что он заслужил свои голы. Его постоянно критиковали, но мы всегда его поддерживали, он серьёзно работал на тренировках», — сказал Навас.
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